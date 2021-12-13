Журнал Time назвал человеком года Илона Маска

Человеком года по версии журнала Time стал Илон Маск. Главный редактор издания заявил, что Маск обладает экстраординарным влиянием на жизнь нашей планеты.

Маск считается самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 300 миллиардов долларов. При этом он активно распродает имущество и акции.

Также в этом году компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, получила эксклюзивный контракт с NASA на отправку американских астронавтов на Луну.

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