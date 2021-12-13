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Общество

17:30

Журнал Time назвал человеком года Илона Маска

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Человеком года по версии журнала Time стал Илон Маск. Главный редактор издания заявил, что Маск обладает экстраординарным влиянием на жизнь нашей планеты.

Маск считается самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 300 миллиардов долларов. При этом он активно распродает имущество и акции.

Также в этом году компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, получила эксклюзивный контракт с NASA на отправку американских астронавтов на Луну.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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