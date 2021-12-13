Фото: twitter.com/time

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time. Трансляция церемонии велась на канале издания в YouTube.

В 2019 году это звание было присуждено экоактивистке Грете Тунберг, а в прошлом году – президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

До этого Маск был признан первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов.

Таких показателей ему удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.

