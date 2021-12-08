Илон Маск стал бездомным

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Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск продал всю свою недвижимость и стал бездомным. Последней он продал виллу площадью 1 400 квадратных метров за 30 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".

Особняк находится в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии. Ранее Маск продал другие свои владения.

Поместье Guignécourt было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье. Он приехал в Соединенные Штаты после женитьбы на наследнице крупного состояния.

В 2013 году виллу выставили на продажу за 100 миллионов долларов, однако из-за низкого спроса через три года цену снизили до 29,85 миллиона долларов. В 2017 году особняк приобрел Маск за 24,4 миллиона долларов.

Ранее Маск предупредил сотрудников компании о риске банкротства. В письме основатель космической компании пожаловался на слабый прогресс в разработке ракетных двигателей Raptor. Предприниматель отметил, что отказался от длинных каникул после Дня благодарения в пользу личной работы на производстве в пятницу и в выходные.

