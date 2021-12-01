Маск предупредил сотрудников SpaceX о риске банкротства – СМИ

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Основатель и владелец SpaceX Илон Маск предупредил сотрудников компании о риске банкротства. Об этом информирует телеканал CNBC, ссылаясь на направленное работникам электронное сообщение.

В письме основатель космической компании пожаловался на слабый прогресс в разработке ракетных двигателей Raptor.

"Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели", – подчеркнул Маск.

Предприниматель отметил, что отказался от длинных каникул после Дня благодарения в пользу личной работы на производстве в пятницу и на выходных.

"Лишние руки не помешают, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы", – добавил Маск.

Raptor – ракетный двигатель закрытого цикла, работающий на жидком метане и кислороде. По планам SpaceX, разработка будет применяться на корабле Starship.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов.

Таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.