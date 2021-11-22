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Эксперт назвал невозможным банкротство компании Илона Маска

"Инвесторы в него верят". Почему Илону Маску не грозит банкротство
технологии наука

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск предупредил своих сотрудников об угрозе банкротства из-за проблем в производстве двигателей Raptor. Миллиардер написал корпоративное письмо, в котором рассказал о трудностях и отсутствии прогресса. Рассказываем, что скрывается за эмоциональным обращением главы SpaceX и может ли она действительно обанкротиться.

Тревожное письмо

Компании SpaceX может грозить банкротство, если в 2022 году не удастся нарастить темпы запуска ракеты Starship как минимум до одного раза в две недели. Об этом Илон Маск написал в корпоративном письме своим сотрудникам.

Двигатели Raptor предназначены для ракеты нового поколения Starship. Компания Маска разрабатывает ее для грузовых и пассажирских полетов на Луну и Марс. Прототипы уже совершили несколько коротких испытательных полетов. Однако для перехода к орбитальным запускам каждой ракете потребуется по 39 двигателей Raptor, а следовательно, нужен резкий рост их производства.

К сожалению, кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. <...> Все сводится к тому, что мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь темпов запуска Starship хотя бы раз в две недели.
Илон Маск
основатель SpaceX

В письме к сотрудникам Маск заявил, что планировал взять отпуск на День благодарения, 25 ноября. Однако, обнаружив проблемы с выпуском двигателей, бизнесмен заявил, что лично отработает на производственной линии в пятницу и на выходных. Предприниматель призвал своих сотрудников присоединиться к нему в эти дни.

"Нам понадобятся все силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, является катастрофой", – добавил владелец SpaceX.

В начале ноября SpaceX покинул вице-президент Уилл Хелтсли. Перед этим его отстранили от разработки Raptor в связи с отсутствием прогресса, сообщает CNBC.

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Великий мотиватор

SpaceX не грозит банкротство, а письмо Илона Маска сотрудникам стоит рассматривать как мотивационное, рассказал Москве 24 член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Это обычное мотивационное письмо лидера компании своим сотрудникам. Он призывает их ударнее трудиться.
Андрей Ионин
член-корреспондент Российской академии космонавтики

Проблемы с двигателями Raptor эксперт объясняет их инновационностью.

"Это абсолютно революционный двигатель по своим возможностям в управлении носителем. С этими двигателями появляется управляемость изменения тяги практически от 0 до 100%. Возможности двигателей предыдущих поколений ограничены в регулировании. У них два режима работы – основной и промежуточный", – пояснил Ионин.

Raptor, по сути, становится таким же двигателем, как на автомобиле, где тягу можно менять от нуля до максимальной.
Андрей Ионин
член-корреспондент Российской академии космонавтики

По его словам, масштабирование производства этих двигателей – серьезная задача, которая стоит перед Маском. При запланированном темпе запуска Starship один раз в две недели в 2022 году ему понадобится почти 1 000 двигателей, отметил Ионин. Следовательно, SpaceX предстоит выпускать по два-три двигателя ежедневно.

По мнению Андрея Ионина, даже если в следующем году SpaceX не удастся выйти на этот темп, компании не грозит банкротство.

"Маск – самый богатый человек в мире, обанкротить его невозможно. Инвесторы в него верят и не начнут сбрасывать его бумаги. Этим объясняется не имеющая разумных объяснений высочайшая капитализация Tesla", – заявил Ионин.

Если бы Маск сейчас выпустил SpaceX на рынок, капитализация компании достигла бы триллиона долларов с учетом перспектив проекта космического интернета Starlink, заключил Ионин.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов. Таких показателей ему удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов. Капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.

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