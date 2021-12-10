Маск задумался о карьере блогера

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что размышляет об уходе с работы, чтобы стать влиятельным блогером. Об этом он написал в своем Twitter.

Миллиардер спросил у своих подписчиков, что они думают об этом. Под его постом несколько блогеров с миллионными аудиториями уже предложили Маску помощь с продвижением его каналов.

Некоторые интересовались, не хочет ли Маск принять участие в трансляциях прохождения видеоигр.

Маск возглавляет американские компании Tesla и SpaceX. Первую он основал в 2003 году. Сперва фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

SpaceX производит космическую технику и проводит орбитальные запуски. По данным Forbes, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. Сейчас его состояние оценивается в 263 миллиарда долларов.

Ранее Маск предупредил сотрудников SpaceX о риске банкротства. В письме основатель космической компании пожаловался на слабый прогресс в разработке ракетных двигателей Raptor. Предприниматель отметил, что отказался от длинных каникул после Дня благодарения в пользу личной работы на производстве в пятницу и в выходные.

