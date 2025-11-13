Форма поиска по сайту

13 ноября, 22:30

Общество

Веганов предупредили о риске сокращения жизни на три года из-за диеты

Веганов предупредили о риске сокращения жизни на три года из-за диеты

Врачи предупреждают, что веганская диета может нанести вред организму. Основная опасность связана с дефицитом витамина В12, который содержится преимущественно в мясе, рыбе и молочных продуктах. Длительное веганство без контроля необходимых веществ может сократить жизнь на три года.

Дефицит витамина В12 и железа может привести к серьезным последствиям, включая ухудшение зрения, потерю веса, тревожность, депрессию, снижение памяти и развитие анемии. Врачи рекомендуют веганам регулярно сдавать анализы, принимать добавки и поддерживать физическую активность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоДарья КрамароваЕлизавета Двирник

