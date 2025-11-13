Форма поиска по сайту

13 ноября, 22:45

Общество

Чат для поддержки одиноких мам после родов создали московские волонтеры

Чат для поддержки одиноких мам после родов создали московские волонтеры

Московские волонтеры создали специальный чат для поддержки молодых мам, которых некому встретить из роддома. Участницы сообщества помогают с транспортом, дарят цветы, готовят еду, убираются в квартире и оказывают моральную поддержку.

Инициатива зародилась в Анапе и быстро распространилась по разным городам. Психологи подчеркивают, что послеродовой период является особенно уязвимым для женщин. По данным исследований, симптомы депрессии встречаются у 20% родильниц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова Анастасия Тареева

