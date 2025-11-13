Чат для поддержки одиноких мам после родов создали московские волонтеры

Московские волонтеры создали специальный чат для поддержки молодых мам, которых некому встретить из роддома. Участницы сообщества помогают с транспортом, дарят цветы, готовят еду, убираются в квартире и оказывают моральную поддержку.

Инициатива зародилась в Анапе и быстро распространилась по разным городам. Психологи подчеркивают, что послеродовой период является особенно уязвимым для женщин. По данным исследований, симптомы депрессии встречаются у 20% родильниц.

