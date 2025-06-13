Москвичей предупредили об опасности ожогов от борщевика

В разгар сезона москвичам напоминают об опасности борщевика. Его сок, попадая на кожу, становится ядовитым под воздействием ультрафиолета – может вызвать ожоги от первой до четвертой степени. При отсутствии лечения не исключены тяжелые осложнения, включая сепсис и синдром Вайля.

Если сок попал на кожу, ее нужно немедленно промыть водой с мылом, закрыть от солнца плотной тканью и обратиться к врачу. Специалисты советуют бороться с борщевиком на ранней стадии – выкапывать с корнем или скашивать до цветения. Главное – не допустить созревания семян, которых может быть до 100 тысяч от одного растения.

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