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13 июня, 09:15

Общество

Москвичей предупредили об опасности ожогов от борщевика

Москвичей предупредили об опасности ожогов от борщевика

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В разгар сезона москвичам напоминают об опасности борщевика. Его сок, попадая на кожу, становится ядовитым под воздействием ультрафиолета – может вызвать ожоги от первой до четвертой степени. При отсутствии лечения не исключены тяжелые осложнения, включая сепсис и синдром Вайля.

Если сок попал на кожу, ее нужно немедленно промыть водой с мылом, закрыть от солнца плотной тканью и обратиться к врачу. Специалисты советуют бороться с борщевиком на ранней стадии – выкапывать с корнем или скашивать до цветения. Главное – не допустить созревания семян, которых может быть до 100 тысяч от одного растения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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