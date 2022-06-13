Москвичам рассказали об истории Немецкой слободы

В России отмечают 350-летие со дня рождения Петра Великого. В Москве немало мест, которые связаны с именем первого российского императора. Одно из них – Немецкая слобода.

Она располагалась в районе современной Бауманской улицы. Петр I с детства любил и знал это место, сделав его в итоге важнейшим районом Москвы. О том, как изменилась эта территория с петровских времен, – в сюжете телеканала Москва 24.

