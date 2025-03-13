Техноблогер предупредил о поддельных наушниках и аудиоколонках на маркетплейсах

В России растет количество контрафактных товаров, в том числе наушников и аудиоколонок, которые активно завозятся после ухода мировых брендов с российского рынка. Эти товары часто трудно отличить от оригиналов, подтвердил техноблогер Сергиус Офицеров. Он показал, что наушники, купленные за 3 тысячи рублей, внешне не отличаются от дорогих оригиналов, однако качество звука и материалов заметно уступают.

Эксперт отметил, что подделки могут быть не только плохого качества, но и опасными. В дешевых товарах могут использоваться аккумуляторы, которые перегреваются или даже взрываются. Аналогичная ситуация с поддельной косметикой, которая может содержать вредные вещества, такие как бензол, канцероген, способный вызывать рак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.