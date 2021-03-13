Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу

Вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний университета имени Сеченова Александр Лукашев выразил мнение, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу.

По его словам, часть жителей страны уже встречалась с другими респираторными заболеваниями и они уже получили клеточный иммунитет еще до пандемии. Такие люди могут вовсе не заболеть или перенести болезнь в легкой форме, отметил Лукашев.

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