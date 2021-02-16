Для автобусного маршрута Вороново – Юдановка создадут необходимую инфраструктуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для запуска автобусного маршрута Вороново – Юдановка установят 25 современных остановочных павильонов, 456 фонарей и три светофора. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, маршрут пройдет через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка и село Вороново. В общей сложности пассажирами маршрута могут стать около 15 тысяч человек.

В ходе работ специалисты расширят дороги с шести до 7,5 метра и отремонтируют. Площадь новых участков проезжей части из асфальтобетона составит почти 22,8 тысячи квадратных метров, а отремонтированных – 87,5 тысячи квадратных метров.

"По линии маршрута установят 25 современных остановочных павильонов. Там можно будет укрыться от непогоды в ожидании автобуса, а заодно зарядить мобильный: в павильонах предусмотрены зарядная станция для гаджетов и Wi-Fi", – рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Вдоль дороги установят фонари, на территории разобьют газон. Работы планируют завершить до конца года.

Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев ранее сообщил, что весь автобусный парк столицы заменят электробусами к 2030 году. Он отметил, что электротранспорт постоянно совершенствуется. По его словам, в будущем году на маршруты выйдут электробусы, у которых емкости батарей достаточно и для движения, и для поддержания комфортной температуры в салоне. По словам депутата столичного парламента, сейчас в городе 600 электробусов курсируют по 42 маршрутам, 33 из которых раньше были автобусными.