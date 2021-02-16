Для автобусного маршрута Вороново – Юдановка создадут необходимую инфраструктуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для запуска автобусного маршрута Вороново – Юдановка установят 25 современных остановочных павильонов, 456 фонарей и три светофора. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, маршрут пройдет через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка и село Вороново. В общей сложности пассажирами маршрута могут стать около 15 тысяч человек.
В ходе работ специалисты расширят дороги с шести до 7,5 метра и отремонтируют. Площадь новых участков проезжей части из асфальтобетона составит почти 22,8 тысячи квадратных метров, а отремонтированных – 87,5 тысячи квадратных метров.
"По линии маршрута установят 25 современных остановочных павильонов. Там можно будет укрыться от непогоды в ожидании автобуса, а заодно зарядить мобильный: в павильонах предусмотрены зарядная станция для гаджетов и Wi-Fi", – рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
Вдоль дороги установят фонари, на территории разобьют газон. Работы планируют завершить до конца года.
Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев ранее сообщил, что весь автобусный парк столицы заменят электробусами к 2030 году. Он отметил, что электротранспорт постоянно совершенствуется. По его словам, в будущем году на маршруты выйдут электробусы, у которых емкости батарей достаточно и для движения, и для поддержания комфортной температуры в салоне. По словам депутата столичного парламента, сейчас в городе 600 электробусов курсируют по 42 маршрутам, 33 из которых раньше были автобусными.
В парк Мосгортранса поступил 600-й электробус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: