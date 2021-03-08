Продажа билетов на автобусы в Элисту с автовокзала "Саларьево" откроется 9 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продажа билетов на автобусы в столицу Калмыкии Элисту из Москвы с автовокзала "Саларьево" откроется 9 марта 2021 года, передает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что рейс по данному маршруту будет ежедневно выполняться в 15:45. Перевозчиком выступит ООО "Транс–Тур".

Стоимость проезда для взрослых составит 2 300 рублей, для детей до 12 лет – 1 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в новой версии мобильного приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) больше не требуется ввод паспортных данных при покупке билетов на пригородные электрички.