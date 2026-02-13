Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

В Москве в субботу, 14 февраля, воздух может прогреться до плюс 4 градусов. Из-за резкого потепления возможен сход снега с крыш. Однако в воскресенье, 15 февраля, погода вновь изменится, температура будет перемещаться в зону отрицательных значений.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд – до 15,5% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики Банк России взял в июне 2025 года. При этом инфляция в январе ускорилась под влиянием разовых факторов.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля. Делегации встретятся в Женеве. На этот раз возглавлять российскую команду будет помощник президента Владимир Мединский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.