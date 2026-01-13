13 января, 11:15Общество
Коммунальные службы Москвы работают пятые сутки подряд по устранению последствий снегопада
Коммунальные службы Москвы продолжают круглосуточную работу по ликвидации последствий сильнейшего снегопада. Как сообщил ведущий специалист ГБУ "Доринвест" Иван Зубков, уже пятые сутки в две смены сотрудники и техника расчищают улицы и дворы. В частности, его организация выставила 198 человек и 15 единиц техники для уборки ряда улиц в центре столицы.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 13 января снегопад пойдет на спад, но над столицей сохранится облачность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.