Часы Судного дня могут перевести ближе к полуночи

Часы Судного дня могут перевести еще ближе к полуночи. Об этом сообщает американский журнал "Бюллетень ученых-атомщиков". Новое значение времени будет объявлено 27 января на пресс-конференции его редакции.

В 2025 году стрелка уже была установлена на отметке 89 секунд до полуночи – это самый тревожный показатель за всю историю проекта. Одной из причин стали многочисленные конфликты.

