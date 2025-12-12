Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 декабря

Из-за метели и сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. На дорогах образовалась гололедица.

В столице снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. В этом году сезон пришел в город раньше обычного. Первые случаи зафиксировали еще в октябре. Сейчас же больных стало на 12% меньше, чем на прошлой неделе.

Москва заменила Японию в качестве самого популярного направления среди китайских путешественников. Несмотря на многочисленные санкции, столица России вошла в топ лучших городов мира по развитию туризма. Список опубликовал Forbes.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

