12 декабря, 20:45Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 декабря
Из-за метели и сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. На дорогах образовалась гололедица.
В столице снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. В этом году сезон пришел в город раньше обычного. Первые случаи зафиксировали еще в октябре. Сейчас же больных стало на 12% меньше, чем на прошлой неделе.
Москва заменила Японию в качестве самого популярного направления среди китайских путешественников. Несмотря на многочисленные санкции, столица России вошла в топ лучших городов мира по развитию туризма. Список опубликовал Forbes.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.