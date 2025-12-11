"Московский патруль": правоохранители задержали брачных аферистов

Правоохранители задержали брачных аферистов. При помощи сообщницы они познакомились с мужчиной, страдающим алкогольной зависимостью, и, пользуясь его состоянием, убедили вступить в фиктивный брак, а после приватизировать и продать муниципальную квартиру стоимостью 10 миллионов рублей.

При регистрации сделки в Росреестре заподозрили обман и сразу же обратились в полицию. Организатора аферы задержали в Подмосковье, при нем были расписки и договоры займов. Сообщница была задержана в Твери

Подробнее – в программе "Московский патруль".

