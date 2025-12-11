Форма поиска по сайту

11 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": правоохранители задержали брачных аферистов

"Московский патруль": правоохранители задержали брачных аферистов

Ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве в многоэтажке Волгоградской области

Подмосковный таксист разоблачил курьера мошенников

Нетрезвый покупатель устроил погром в магазине в подмосковном Егорьевске

Новости регионов: взрыв произошел в университете в Перми

Новости мира: наводнения произошли в американских штатах Орегон и Вашингтон

ДТП произошло на внешней стороне 101-го км МКАД

Интоксикацию бензолом выявили у пострадавшего из-за ремонта соседей ребенка в Подмосковье

Владелец иномарки не освободил дорогу машине скорой помощи в Звенигороде

Новости регионов: в Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП

Правоохранители задержали брачных аферистов. При помощи сообщницы они познакомились с мужчиной, страдающим алкогольной зависимостью, и, пользуясь его состоянием, убедили вступить в фиктивный брак, а после приватизировать и продать муниципальную квартиру стоимостью 10 миллионов рублей.

При регистрации сделки в Росреестре заподозрили обман и сразу же обратились в полицию. Организатора аферы задержали в Подмосковье, при нем были расписки и договоры займов. Сообщница была задержана в Твери

Подробнее – в программе "Московский патруль".

