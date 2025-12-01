Слесарь пойдет под суд по делу о смерти 5 человек во время взрыва дома в Черкесске

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

В Черкесске суд вынесет приговор слесарю по уголовному делу о гибели пяти человек во время взрыва газа в доме, произошедшего 31 октября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, 12 сентября 2023 года фигурант в рамках техобслуживания газового оборудования в квартире дома, расположенного на улице Лободина, не проверил газовый шланг, который, как впоследствии оказалось, был неисправен. Мужчина вместо приостановки подачи газа в квартиру составил акт о полноценно выполненных работах.

В результате произошла разгерметизация оборудования, которая спровоцировала утечку и скопление газа в квартире. Из-за этого произошел взрыв, и здание дома частично обрушилось.

При происшествии пострадали 11 человек. Пятеро из них скончались. Фигуранта обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв в жилом доме в городе Алчевске в ЛНР. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили местных жителей и сотрудников управляющей компании. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При взрыве погибли два человека. Отмечается, что причиной происшествия могла стать утечка газа.