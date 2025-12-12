Пик заболеваемости гриппом ожидается в РФ к началу новогодних праздников

Пик заболеваемости гриппом ожидается в России к началу новогодних праздников, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас в стране зафиксирован рост заболеваемости "гонконским" гриппом.

Болезнь уже прозвали "пятидневной". Именно за это время она сильно подрывает здоровье. Чтобы не попасть в группу риска, специалисты посоветовали своевременно вакцинироваться, избегать посещения многолюдных мест, носить медицинские маски в местах скопления людей и проветривать помещения.

