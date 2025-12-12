Эксперты салона красоты "Рябчик" рассказали об уходе за волосами зимой

С приходом зимы уход за волосами традиционно усложняется: холод, резкие перепады температуры и сухой воздух в помещениях влияют на структуру волос, делая их более ломкими. Чтобы сохранить их здоровье и внешний вид, специалисты московского салона красоты "Рябчик" рекомендуют пересмотреть сезонный уход.

По их словам, в зимний период из-за мороза и перепада температур, можно ухаживать за волосами не только с помощью уходов, масок и кондиционеров. В дополнение стоит использовать красители, которые не содержат агрессивных компонентов, а только ухаживающие. Если волосы уже окрашены, можно использовать полуперманентный краситель, который наполнит, даст блеск и плотность волосу.

