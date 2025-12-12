Форма поиска по сайту

12 декабря, 10:00

Общество

Эксперты салона красоты "Рябчик" рассказали об уходе за волосами зимой

Эксперты салона красоты "Рябчик" рассказали об уходе за волосами зимой

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 737 мм ртутного столба 12 декабря

Страховые пенсии по старости проиндексируют выше уровня ожидаемой инфляции в России

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 93% 12 декабря

Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

Россиянам рассказали, какие штрафы предусмотрены за порчу экспонатов в музее

Москвичам напомнили, что школы не имеют права заставлять детей убирать снег

Сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги"

257 детей родились в Москве 11 декабря

С приходом зимы уход за волосами традиционно усложняется: холод, резкие перепады температуры и сухой воздух в помещениях влияют на структуру волос, делая их более ломкими. Чтобы сохранить их здоровье и внешний вид, специалисты московского салона красоты "Рябчик" рекомендуют пересмотреть сезонный уход.

По их словам, в зимний период из-за мороза и перепада температур, можно ухаживать за волосами не только с помощью уходов, масок и кондиционеров. В дополнение стоит использовать красители, которые не содержат агрессивных компонентов, а только ухаживающие. Если волосы уже окрашены, можно использовать полуперманентный краситель, который наполнит, даст блеск и плотность волосу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

