Более 77% россиян признались, что продолжают ходить на работу при симптомах ОРВИ

Более 77% россиян продолжают ходить на работу при симптомах ОРВИ, опасаясь потерять зарплату, подвести коллег или недооценивая опасность болезни. Однако эксперты предупреждают, что присутствие больного человека на работе увеличивает риск заражения коллег и ухудшения ситуации в коллективе.

Почему граждане готовы рискнуть здоровьем и как следует поступать в таких случаях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.