Городские службы Москвы мониторят улицы на фоне прогнозов о ночном снегопаде. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, по мере выпадения осадков дороги и тротуары будут прометать и обрабатывать от гололеда.

Синоптики обещают, что снег будет идти всю ночь, а также и всю пятницу, 13 декабря. Ожидается минус 4 – минус 6 градусов на фоне сильного ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.