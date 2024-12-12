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12 декабря, 22:15

Общество

Городские службы Москвы мониторят улицы на фоне прогнозов о ночном снегопаде

Городские службы Москвы мониторят улицы на фоне прогнозов о ночном снегопаде

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До минус 8 градусов ожидается в ночь на 13 декабря

Городские службы Москвы мониторят улицы на фоне прогнозов о ночном снегопаде. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, по мере выпадения осадков дороги и тротуары будут прометать и обрабатывать от гололеда.

Синоптики обещают, что снег будет идти всю ночь, а также и всю пятницу, 13 декабря. Ожидается минус 4 – минус 6 градусов на фоне сильного ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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