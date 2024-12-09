Эксперт рассказал, как выбрать новогоднюю электрическую гирлянду

Менеджер магазина техники Андрей Аминов рассказал, на что обратить внимание при покупке электрогирлянды. По его словам, в продаже есть светящиеся изделия, напоминающие по форме нити или жгуты. Они подходят для украшения елок и окон, а гирлянды в виде сетей можно использовать еще и на стенах.

Также Аминов рассказал, что самые простые гирлянды делают из ламп накаливания, которые светят одним светом. Кроме того, существуют РГБ-ленты, где каждая лампочка светит разным светом.

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