Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

12 сентября, 21:00
Франция продолжит выдавать визы россиянам, но с изменением ряда условий. Об этом сообщили в посольстве. Тем временем туроператоры уже перестали оформлять шенген в некоторые страны Евросоюза.
Спецоперация будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что российский лидер в круглосуточном режиме находится на связи с министром обороны и всеми военачальниками. Он получает доклады обо всем, что происходит в ходе специальной военной операции.
Российские военные сбили восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS в Херсонской области, а также нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области. На Николаевском направлении ВС РФ поразили крупный склад ВСУ с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В Люблине состоялась жеребьевка, в результате которой депутатский мандат получит Константин Пономарев от ЛДПР. Он вытащил конверт, где было написано "Избранный кандидат". А его оппонент из "Единой России" Александр Ачкасов – белый лист. Ранее стало известно, что они набрали одинаковое количество голосов.
Почти 70 процентов победителей программы "Миллион призов" уже активировали свои коды и получили призовые баллы. Всего выиграли почти 650 тысяч москвичей. Сегодня состоялся последний розыгрыш акции "Выбираем Вместе 2022". Участие могли принять те, кто проголосовал на муниципальных выборах онлайн. Среди призов – 100 автомобилей "Нива" и от 3 до 10 тысяч баллов. Каждый равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах, ресторанах, театрах и музеях, которые присоединились к акции. Чтобы получить приз, нужно активировать свой уникальный код на официальном сайте программы до 26 сентября включительно.
Полиция задержала мужчину, который угрожал выбросить годовалого ребенка с 13-го этажа. Возбуждено уголовное дело. Мужчина несколько раз выносил девочку на балкон и вывешивал через перила. Соседи вызвали спасателей и полицию. Один из офицеров перелез через соседний балкон и обезвредил мужчину. Другой вместе с сотрудниками МЧС взломал дверь квартиры, вошел внутрь и принял ребенка на руки. Девочка не пострадала, сейчас она с матерью в безопасности. Как сообщили в МВД, полицейских теперь ждут награды.
Взрыв во время квеста в Москве произошел из-за газового баллона. Видео с камеры наблюдения попало в Сеть. Актер, по предварительной информации, хотел от горелки зажечь лампу над участникам, но вспыхнул и потолок. Пластик стал плавиться и капать. Пострадали шесть человек, из которых четверо – подростки. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
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