Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 13 и 14 августа, в Москве ожидается до 32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дождей с ветром или градом в ближайшие дни тоже не ожидается. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что ночи станут существенно теплее. Июль в этом году в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

