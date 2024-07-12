Московских школьников пригласили пройти программу профориентации. В нее входят проекты "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки".

Для подростков организуют различные тренинги, занятия и мастер-классы. На них они попробуют себя в разных профессиях и смогут посмотреть, как идет работа в разных сферах. Кроме того, все участники получат стипендию в размере 25 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

