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12 июля, 07:30

Общество

Московских школьников пригласили пройти программу профориентации

Московских школьников пригласили пройти программу профориентации

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Московских школьников пригласили пройти программу профориентации. В нее входят проекты "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки".

Для подростков организуют различные тренинги, занятия и мастер-классы. На них они попробуют себя в разных профессиях и смогут посмотреть, как идет работа в разных сферах. Кроме того, все участники получат стипендию в размере 25 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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