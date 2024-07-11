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11 июля, 20:00

Общество

Шоколатье Кравченко заявила, что шоколад является аллергеном

Шоколатье Кравченко заявила, что шоколад является аллергеном

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Всемирный день шоколада отмечают 11 июля. В связи с этим шоколатье Анна Кравченко рассказала несколько фактов о знаменитом лакомстве. Например, детям до четырех лет нельзя есть шоколад, так как он является аллергеном, а темный шоколад может возбуждать нервную систему.

Взрослым, по ее словам, рекомендуется есть до 50 граммов темного и горького лакомства, а молочного и белого – не более 20 граммов. Кравченко подчеркнула, что качественный шоколад действительно является полезным, так как в его состав входят только три ингредиента: какао масло, какао и сахар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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