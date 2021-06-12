В парке "Патриот" в Подмосковье открывается танковый музей

Возле Кубинки открывается еще один танковый музей. Он расположен на территории военно-патриотического парка "Патриот".

Там выставят несколько сотен бронемашин, в том числе сверхтяжелый немецкий танк "Маус". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

