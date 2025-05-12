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12 мая, 11:15

Общество

Синоптики предупреждают о ночных заморозках в столице

Синоптики предупреждают о ночных заморозках в столице

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В Москве сохраняется прохладная и дождливая погода. По словам синоптиков, регион оказался под влиянием циклонов, которые приносят северный ветер и понижение температуры. В ночные часы возможны заморозки. Это особенно опасно для автомобилистов: при таких условиях на влажной дороге может образоваться наледь, что увеличивает риск аварий, особенно при использовании летней резины.

Несмотря на дожди, в городе сохраняется высокая концентрация пыльцы. Из-за этого усиливаются аллергические реакции – медики рекомендуют после прогулок принимать душ, носить головной убор и использовать барьерные средства, включая маски и специальные очки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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