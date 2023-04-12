Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Юлия Барановская поделилась впечатлениями о работе единого пункта отбора на военную службу

"Атмосфера": 11 градусов ожидается в столице вечером 12 апреля

В Росреестре напомнили о необходимости вносить номер СНИЛС в ЕГРН

Врачи единого пункта отбора на контрактную службу в Москве получили допуск к системе ЕМИАС

"Цифра дня": 24%

"Доктор 24": напитки, разрушающие кости

"Время новых": ежедневники

Летнее пособие для отличившихся школьников может появиться в России

Объем продаж велосипедов и самокатов увеличился в России

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Она отметила, что контрактники могут оформить все необходимые документы в одном месте.

Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Отмечается, что в данном пункте отбора врачи, которые проводят медосмотры, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание, например, на противопоказания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика