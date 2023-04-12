13:45Общество
Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Она отметила, что контрактники могут оформить все необходимые документы в одном месте.
Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.
Отмечается, что в данном пункте отбора врачи, которые проводят медосмотры, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание, например, на противопоказания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.