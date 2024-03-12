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12 марта, 09:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественную сметану

Эксперт рассказала, как выбрать качественную сметану

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Московские магазины предлагают сметану на любой вкус. Как выбрать качественный продукт, рассказала руководитель компании по продаже молочных продуктов Светлана Манешина.

По ее словам, лучше всего отдать предпочтение сметане, сделанной по ГОСТу. Он предполагает, что в составе будут только молоко, сливки, закваска и вода. Кроме того, качественное кисломолочное изделие имеет белый или кремовый цвет и глянцевую поверхность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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