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09 марта, 08:30

Общество

Москвичам рассказали, как выбрать самое экологичное и полезное варенье

Москвичам рассказали, как выбрать самое экологичное и полезное варенье

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Первое упоминание о варенье в Москве дотируется XIV веком. Тогда десерт готовили из черники, брусники, голубики и дикой малины, клюквы, рябины, калины. Вместо сахара в продукт добавляли мед. Сегодня в магазинах можно найти варенье на любой вкус: из баклажанов, шишек, одуванчиков. Конечно, есть на прилавках и более классические варианты из малины и клюквы. При этом качество даже простых и понятных продуктов иногда вызывает вопросы.

Как выбрать самое экологичное и полезное варенье в московских магазинах – в эфире телеканала Москва 24.

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