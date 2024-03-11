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11 марта, 07:30

Общество

Пищевой технолог объяснила, как выбрать смесь для блинов

Пищевой технолог объяснила, как выбрать смесь для блинов

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Какую готовую смесь лучше выбрать? Что должно быть в ее составе? Что влияет на консистенцию готового теста? На эти вопросы ответила пищевой технолог.

По словам эксперта, на столичных прилавках можно найти стандартные смеси, а также упаковки с надписями "без глютена" и "для правильного питания". Такие варианты смесей можно брать, однако блины будет сложнее приготовить, так как в составе – кукурузная или рисовая мука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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