Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Общество

В Московском зоопарке рассказали о новой игрушке для белого медведя Диксона

В Московском зоопарке рассказали о новой игрушке для белого медведя Диксона

Москвичам рассказали о новостях российских регионов

Россиянам предложили способ повысить пенсию

"Актуальный репортаж": два туриста отправились в экстремальное путешествие по льду Байкала

Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Ледяной дождь прошел в Москве

Новости часа: Росгвардия задержала мужчину с оружием в школе на северо-востоке Москвы

Новости часа: ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Донецку

Два автобуса столкнулись на западе Москвы

Новости часа: число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

В вольере белого медведя Диксона в Московском зоопарке установили специальный тренажер, напоминающий детскую неваляшку. Он представляет из себя серый пластиковый буй с утяжелителем.

Диксона в прошлом году нашли на одноименном острове в Красноярском крае. У зверя было огнестрельное ранение и парализованы задние лапы. Сейчас хищник проходит реабилитацию под присмотром московских специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныевидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика