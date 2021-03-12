Врач-патологоанатом рассказал о возможных последствиях посещения выставки Body Worlds

Интерес к скандальной выставке Body Worlds наблюдается большой. Однако не для всех посетителей такое зрелище может пройти бесследно. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Он отметил, что фрагменты тел, представленные на выставке, – это не наукообразное препарирование, а "расчлененка" с максимально демонстративным показом.

"Это то, что квазипсихологами называется "мортидо" – реализация увлечения смертью. Как в средние века разглядывали казни, а здесь интересен труп как объект для создания произведения искусства", – подчеркнул Александр Эдигер.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.