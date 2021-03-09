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Москва 24

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Общество

16:45

Сергей Собянин заявил, что столичное образование справилось с вызовами 2020 года

общество образование видео Наиль Губаев Алина Гилева

Система столичного образования справилась со всеми вызовами 2020 года. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

Хотя часть года детям и пришлось учиться в удаленном формате, они отлично сдали ЕГЭ. Почти 40% выпускников набрали 220 и больше баллов по трем предметам. А на олимпиадах прошлого года москвичи завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей.

Помогали школьникам и с помощью электронных образовательных ресурсов, основным из них стала МЭШ. Там собраны тысячи сценариев уроков, электронных пособий, тестов, а также сотни учебников, уникальные лаборатории и многое другое.

Кроме того, в этом году добавился еще и "Цифровой репетитор" для тех, кто желает повысить свою успеваемость.

В текущем году приоритетами образовательной системы стали развитие профильного и предпрофессионального образования, а также дальнейшее развитие МЭШ как лучшей площадки образовательных ресурсов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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