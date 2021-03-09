Сергей Собянин заявил, что столичное образование справилось с вызовами 2020 года

16:45
Система столичного образования справилась со всеми вызовами 2020 года. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.
Хотя часть года детям и пришлось учиться в удаленном формате, они отлично сдали ЕГЭ. Почти 40% выпускников набрали 220 и больше баллов по трем предметам. А на олимпиадах прошлого года москвичи завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей.
Помогали школьникам и с помощью электронных образовательных ресурсов, основным из них стала МЭШ. Там собраны тысячи сценариев уроков, электронных пособий, тестов, а также сотни учебников, уникальные лаборатории и многое другое.
Кроме того, в этом году добавился еще и "Цифровой репетитор" для тех, кто желает повысить свою успеваемость.
В текущем году приоритетами образовательной системы стали развитие профильного и предпрофессионального образования, а также дальнейшее развитие МЭШ как лучшей площадки образовательных ресурсов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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