В аэропорту Домодедово спасли пса, застрявшего в клетке во время полета

В аэропорту Домодедово развернули спасательную операцию. Помощь потребовалась псу. Он приехал из Италии в багажном отделении. В полете домашний питомец так перенервничал, что стал грызть клетку и зацепился нижней челюстью за прутья.

Хозяйка сначала попыталась как-то освободить питомца сама, но ничего не вышло. В итоге позвали профессионалов. Подольские спасатели перекусили железо инструментом и освободили пленника. Животное отделалось испугом и небольшими ссадинами на деснах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.