На выплаты малообеспеченным семьям с детьми выделят около 1 трлн руб

Почти триллион рублей направят из бюджета на выплаты детям от трех до семи лет в малообеспеченных семьях. Как сообщили в министерстве труда, это произойдет в ближайшие три года.

Там также пояснили, что выплаты назначают на год, но семьи смогут повторно обратиться за пособием, если их финансовое состояние за год не улучшится. А если семья перестанет попадать под критерий малообеспеченной, то все равно продолжит получать выплату в течение года со срока назначения.

При этом с апреля начнут применять новые правила, которые в настоящее время разрабатывает Минтруд. Они должны будут упростить порядок получения пособий и включить в получателей малоимущие семьи, в составе которых есть дети до 23 лет, но только в том случае, если они обучаются очно и их содержат родители.

Также в состав получателей включат семьи, в которых есть инвалиды. При этом компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Кроме того, с 1 апреля пособие можно будет получить не только на родных детей, но и на тех, что находятся под опекой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.