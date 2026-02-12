Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

После мощного снегопада столичные городские службы продолжают убирать сугробы с улиц. Также они обрабатывают тротуары и очищают ливневые решетки и крыши домов.

Четыре обновленных спорткомплекса открылись в столице. После реконструкции там появились современные залы, тренажеры и ледовые площадки.

В Подмосковье перед судом предстала опекун, обвиняемая в истязании детей. Как рассказали сами подопечные, приемная мать держала их в холодном подвале и морила голодом.

