Новости социального блока Москвы

12 января, 14:30

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 29 декабря

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих"

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Телезрители Москвы 24 смогут показать свои новогодние елки в эфире

На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания подопечных благотворительных фондов

МРОТ и страховая пенсия вырастут в России в январе

Телезрители Москвы 24 могут показать, как украсили новогоднюю елку

Цифра дня: 15 сантиметров

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 29 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Кинозал ГУМа стал новой площадкой проекта "Новые адреса счастья". Столичные молодожены могут сыграть свадьбу в этой локации. В 2026 году парам будет доступно 12 дат, а первые церемонии пройдут уже 30 января.

"Мы уделяем внимание комплексной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната. А когда молодому человеку исполняется 18 лет – независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот, – каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья. В 2025 году около 900 юношей и девушек получили ключи от собственных благоустроенных квартир", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2025 году в городских турнирах и конкурсах принял участие каждый третий юный житель столицы. Школьникам и студентам колледжей доступно более 30 тысяч кружков и секций по 67 видам спорта.

