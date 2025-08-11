Россияне стали чаще называть детей в честь известных личностей

В московском колледже транспорта учатся Владимир Путин и Сергей Лавров – полные тезки президента и министра иностранных дел. Случаи, когда родители называют детей в честь известных личностей, становятся все более распространенными.

Эксперты отмечают, что такие имена часто ассоциируются у родителей с успехом и харизмой. Специалисты советуют выбирать имена так, чтобы они не мешали ребенку в будущем, а уникальность и судьба зависят не от звездных совпадений, а от самого человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.