Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 23:00

Общество

Россияне стали чаще называть детей в честь известных личностей

Россияне стали чаще называть детей в честь известных личностей

США присоединились к тренду на пустышки для взрослых

Психологи предупредили о вреде криков и оскорблений в адрес детей

Более половины россиян признались, что работают в отпуске из-за страха упустить важное

Юристы напомнили о компенсации работникам за пропущенный обед

"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 11 августа

В Москве вторая декада августа ожидается прохладнее первой

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

МЧС предупредило москвичей о грозе, дожде и порывистом ветре 11 августа

В зеленоградской ветклинике была впервые оказана помощь рыбе

В московском колледже транспорта учатся Владимир Путин и Сергей Лавров – полные тезки президента и министра иностранных дел. Случаи, когда родители называют детей в честь известных личностей, становятся все более распространенными.

Эксперты отмечают, что такие имена часто ассоциируются у родителей с успехом и харизмой. Специалисты советуют выбирать имена так, чтобы они не мешали ребенку в будущем, а уникальность и судьба зависят не от звездных совпадений, а от самого человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАртем СмахтинЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика