В Сети набирает популярность опасный тренд с поеданием сливочного масла

В интернете набирает популярность опасный тренд. Девушки массово едят сливочное масло, считая, что такая диета улучшает кожу, волосы и фигуру. Медики отмечают, что сливочное масло может быть полезно только в ограниченных количествах – не более 10 граммов в день.

Употребление этого продукта в больших объемах приводит к риску развития сердечно-сосудистых и пищеварительных заболеваний, а также проблем с желчным пузырем. Причина в высоком содержании насыщенных жиров и холестерина.

