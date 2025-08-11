США присоединились к тренду на пустышки для взрослых

Мода на пустышки для взрослых набирает популярность по всему миру. Если раньше такой способ борьбы со стрессом был распространен в Китае, то теперь к тренду присоединились и жители США. Они делятся видео, где используют пустышки не только дома, но и в пробках или на работе.

По словам сторонников, пустышки помогают снизить тревогу, ощущать себя спокойнее и даже отказаться от курения. Для некоторых это способ почувствовать безопасность, вернуться в детство и справиться с рабочим напряжением.

