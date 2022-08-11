Температура в столице достигнет 26 градусов

По прогнозам синоптиков, в столице будет до 26 градусов и без осадков. Погода только берет разгон перед жаркими выходными.

12 августа воздух прогреется сильнее – до 28 градусов. Пик жары придется на выходные и на начало следующей недели. Там уже столбики термометров пересекут отметку в 30 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.