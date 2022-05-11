Порывистый ветер повалил деревья в нескольких районах Москвы

В Москве из-за порывистого ветра старый тополь во дворе дома на улице Петра Романова упал прямо на припаркованную машину. Чтобы ее вызволить, пришлось распиливать дерево.

Во дворе на Бауманской улице дерево упало прямо на детскую площадку. В тот момент там никого не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

