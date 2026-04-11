Пик половодья на большинстве рек Подмосковья пройден

Пик половодья на большинстве рек Московской области пройден. Снег на территории региона полностью сошел, и теперь уровень воды будет зависеть от интенсивности дождей. Максимальный спад воды зафиксирован на реке Оке у Серпухова – почти на метр.

Вода отступает также на Пахре, Наре, Северке, Истре и других реках. Там, где остаются затопленными дороги и приусадебные участки, местным жителям помогают спасатели. В усиленном режиме продолжают работать и энергетики.

