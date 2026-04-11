Юристы рассказали о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ

Размещение списка должников по ЖКХ в подъезде может грозить штрафом. Юристы пояснили, что управляющие компании не могут публиковать ФИО и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.

За нарушение закона РФ в области персональных данных юридические лица могут быть оштрафованы на 700 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения грозит штраф в размере до 1,5 миллионов рублей.

