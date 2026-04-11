В Москве и области зафиксировано почти 150 укусов клещей

В московских парках и Подмосковье из-за аномально снежной зимы и быстрого потепления клещи проснулись раньше обычного и стали очень активны – уже зафиксировано почти 150 случаев укусов. Паразиты поджидают жертв в высокой траве и у водоемов, цепляются за одежду и ползут вверх в поисках тонкой кожи.

Важно соблюдать комплекс мер: делать прививку, носить закрытую одежду, тщательно осматривать себя и вещи после прогулки. Клещи переносят опасные заболевания, такие как энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз.

